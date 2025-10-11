Глава Крымского района Кубани Лесь задержан за присвоение земель на 2 млрд руб.

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь задержан по подозрению в масштабных махинациях, связанных с незаконным присвоением более 100 земельных участков общей стоимостью свыше 2 миллиардов рублей. Об этом сообщает SHOT.

«Предварительно, 109 участков в Крымском районе Лесь оформлял на себя, своих многочисленных родственников и подчинённых», — говорится в публикации.

Сейчас на этих территориях располагается много коммерческой недвижимости, которая сдаётся в аренду.

Сергей Лесь имеет длительную историю работы в муниципальных структурах Крымского района. С 2005 по 2012 годы он возглавлял муниципальное унитарное предприятие «Крымсккапстрой», с 2014 по 2017 годы занимал должность заместителя главы Крымского района, а с июня 2017 года и до настоящего времени являлся главой муниципального образования.

