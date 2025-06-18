Суд в Армении арестовал бизнесмена Карапетяна на два месяца

Армянский суд отправил предпринимателя Самвела Карапетяна под арест на два месяца. Поводом стали обвинения в публичных призывах к насильственному изменению государственного строя. Бизнесмен отвергает выдвинутые против него обвинения. Об этом сообщил журналистам адвокат Армен Фероян.

Карапетян сообщил, что не намерен менять свои взгляды. По его словам, властям присущи враждебное отношение к духовной традиции и отказ от идентичности, сложившейся на протяжении столетий. Защита намерена обжаловать решение суда о заключении под стражу.