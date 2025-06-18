Суд в Армении арестовал бизнесмена Карапетяна на два месяца
Самвел Карапетян. Обложка © Flickr / Компания Tashir
Армянский суд отправил предпринимателя Самвела Карапетяна под арест на два месяца. Поводом стали обвинения в публичных призывах к насильственному изменению государственного строя. Бизнесмен отвергает выдвинутые против него обвинения. Об этом сообщил журналистам адвокат Армен Фероян.
Карапетян сообщил, что не намерен менять свои взгляды. По его словам, властям присущи враждебное отношение к духовной традиции и отказ от идентичности, сложившейся на протяжении столетий. Защита намерена обжаловать решение суда о заключении под стражу.
Напомним, Карапетян выступил с критикой действий правительства в адрес Армянской Апостольской церкви. По этой причине 17 июня силовики пытались его задержать, но дом предпринимателя оперативно окружили сотни граждан, не позволившие увести его силой. По итогу предприниматель сам вышел к силовикам, чтобы предотвратить столкновения. Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти и доставили в армянский Следком.