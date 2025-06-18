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18 июня, 13:10

В офисе Карапетяна назвали предъявленные ему обвинения «попыткой давления»

Предприниматель Самвел Карапетян. Обложка © flickr / Tashir

Предприниматель Самвел Карапетян. Обложка © flickr / Tashir

Пресс-служба российского предпринимателя Самвела Карапетяна заявила, что выдвинутые против него в Армении обвинения представляют собой очевидную попытку оказать давление.

«Предъявленные Самвелу Карапетяну обвинения являются явной попыткой давления», — сказано в распространённом заявлении.

По словам представителей предпринимателя, Карапетян неизменно защищает интересы армянского народа, Армянской апостольской церкви и национальных ценностей, а его действия и высказывания направлены исключительно на мирное отстаивание прав граждан и свободы вероисповедания.

Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении
Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении

Ранее бизнесмен выразил поддержку Армянской апостольской церкви, что вызвало резкую критику премьера Никола Пашиняна. Тот опубликовал в соцсети посты с оскорблениями в адрес духовенства и меценатов. Вчера полиция провела мероприятия у дома бизнесмена в Ереване, задержав несколько человек. Сейчас предприниматель находится в СК.

Оксана Попова
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