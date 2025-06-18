В офисе Карапетяна назвали предъявленные ему обвинения «попыткой давления»

Пресс-служба российского предпринимателя Самвела Карапетяна заявила, что выдвинутые против него в Армении обвинения представляют собой очевидную попытку оказать давление.

«Предъявленные Самвелу Карапетяну обвинения являются явной попыткой давления», — сказано в распространённом заявлении.

По словам представителей предпринимателя, Карапетян неизменно защищает интересы армянского народа, Армянской апостольской церкви и национальных ценностей, а его действия и высказывания направлены исключительно на мирное отстаивание прав граждан и свободы вероисповедания.