В офисе Карапетяна назвали предъявленные ему обвинения «попыткой давления»
Предприниматель Самвел Карапетян. Обложка © flickr / Tashir
Пресс-служба российского предпринимателя Самвела Карапетяна заявила, что выдвинутые против него в Армении обвинения представляют собой очевидную попытку оказать давление.
«Предъявленные Самвелу Карапетяну обвинения являются явной попыткой давления», — сказано в распространённом заявлении.
По словам представителей предпринимателя, Карапетян неизменно защищает интересы армянского народа, Армянской апостольской церкви и национальных ценностей, а его действия и высказывания направлены исключительно на мирное отстаивание прав граждан и свободы вероисповедания.
Ранее бизнесмен выразил поддержку Армянской апостольской церкви, что вызвало резкую критику премьера Никола Пашиняна. Тот опубликовал в соцсети посты с оскорблениями в адрес духовенства и меценатов. Вчера полиция провела мероприятия у дома бизнесмена в Ереване, задержав несколько человек. Сейчас предприниматель находится в СК.