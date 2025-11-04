Племянник арестованного бизнесмена Карапетяна дал интервью Такеру Карлсону

Нарек Карапетян, координатор движения «По-нашему» и племянник арестованного армянского предпринимателя Самвела Карапетяна, дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом стало известно из соцсетей движения.

Интервью будет опубликовано в ближайшее время. Видеоанонс с кратким описанием размещён в официальной группе «По-нашему». Детали беседы и темы, поднятые в разговоре с журналистом, пока не раскрываются.