Племянник арестованного бизнесмена Карапетяна дал интервью Такеру Карлсону
Обложка © ТАСС / Александр Патрин, © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy
Нарек Карапетян, координатор движения «По-нашему» и племянник арестованного армянского предпринимателя Самвела Карапетяна, дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом стало известно из соцсетей движения.
Племянник арестованного бизнесмена Карапетяна дал интервью Такеру Карлсону. Видео © Telegram / #merdzevov
«Скоро», — говорится в анонсе видеозаписи.
Интервью будет опубликовано в ближайшее время. Видеоанонс с кратким описанием размещён в официальной группе «По-нашему». Детали беседы и темы, поднятые в разговоре с журналистом, пока не раскрываются.
Напомним, что 17 июня сотрудники спецподразделений МВД Армении попытались задержать бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна после его публичных высказываний в защиту Армянской апостольской церкви. Однако операция сорвалась — дом предпринимателя оперативно окружили сотни граждан, не позволившие силовикам его увезти. Уже на следующий день Карапетяну предъявили обвинение в публичных призывах к насильственному захвату власти. Суд арестовал его на два месяца, позже срок содержания под стражей продлили ещё на 30 суток. Адвокаты бизнесмена называют обвинения политически мотивированными и связывают их с поддержкой Карапетяном Армянской апостольской церкви, подвергшейся критике премьер-министра Никола Пашиняна. Кроме того, в июле Карапетян выиграл арбитраж против правительства Армении по делу о национализации «Электросетей Армении».
