В Ереване прошёл масштабный митинг в поддержку Карапетяна

В центре Еревана прошла масштабная акция в поддержку бизнесмена Самвела Карапетяна и задержанных священнослужителей. Кадры с митинга распространяются в соцсетях.

Демонстрация в поддержку Карапетяна в Армении. Видео © Telegram / Sputnik Armenia

Колонна демонстрантов начала движение от площади Свободы и проследовала к зданию Службы национальной безопасности Армении, где, по имеющейся информации, содержатся арестованные. Участники шествия требовали немедленного освобождения всех задержанных.