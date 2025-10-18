В Ереване прошёл масштабный митинг в поддержку Карапетяна
В центре Еревана прошла масштабная акция в поддержку бизнесмена Самвела Карапетяна и задержанных священнослужителей. Кадры с митинга распространяются в соцсетях.
Демонстрация в поддержку Карапетяна в Армении. Видео © Telegram / Sputnik Armenia
Колонна демонстрантов начала движение от площади Свободы и проследовала к зданию Службы национальной безопасности Армении, где, по имеющейся информации, содержатся арестованные. Участники шествия требовали немедленного освобождения всех задержанных.
Напомним, армянского бизнесмена Самвела Карапетяна арестовали минувшим летом за публичную критику правительства. Местные жители встали на его защиту, но предприниматель добровольно сдался властям, чтобы предотвратить столкновение полиции с протестующими. Позже Карапетян выиграл дело против армянских властей в международном арбитраже. 16 октября ему на месяц продлили срок содержания под стражей.
