Карапетян выиграл дело против правительства Армении

Бизнесмен Самвел Карапетян выиграл арбитраж против правительства Армении по делу о национализации «Электросетей Армении». Решение вынес Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (SCC) на основании двустороннего соглашения о защите инвестиций между Арменией и Кипром, сообщает совет по защите прав бизнесмена.