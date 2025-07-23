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23 июля, 08:01

Карапетян выиграл дело против правительства Армении

Самвел Карапетян одержал победу в международном арбитраже против властей Армении

Самвел Карапетян. Обложка © Flickr / Компания Tashir

Самвел Карапетян. Обложка © Flickr / Компания Tashir

Бизнесмен Самвел Карапетян выиграл арбитраж против правительства Армении по делу о национализации «Электросетей Армении». Решение вынес Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (SCC) на основании двустороннего соглашения о защите инвестиций между Арменией и Кипром, сообщает совет по защите прав бизнесмена.

«Самвел Карапетян и его семья выиграли чрезвычайное арбитражное дело против правительства Республики Армения», — говорится в официальном заявлении.

Решение суда подлежит обязательному исполнению правительством Армении.

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Напомним, Карапетян ранее высказывал несогласие с политикой правительства в отношении Армянской Апостольской церкви. В связи с этим 17 июня сотрудники правоохранительных органов предприняли попытку его задержания, однако благодаря оперативной реакции сотен граждан, окруживших дом предпринимателя, задержание не удалось. Стремясь избежать эскалации конфликта, Карапетян добровольно вышел к представителям силовых структур. После задержания бизнесмену были предъявлены обвинения в подстрекательстве к насильственному захвату власти, и он был доставлен в Следственный комитет Армении.

Алиса Хуссаин
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