Карапетян выиграл дело против правительства Армении
Самвел Карапетян одержал победу в международном арбитраже против властей Армении
Самвел Карапетян. Обложка © Flickr / Компания Tashir
Бизнесмен Самвел Карапетян выиграл арбитраж против правительства Армении по делу о национализации «Электросетей Армении». Решение вынес Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (SCC) на основании двустороннего соглашения о защите инвестиций между Арменией и Кипром, сообщает совет по защите прав бизнесмена.
«Самвел Карапетян и его семья выиграли чрезвычайное арбитражное дело против правительства Республики Армения», — говорится в официальном заявлении.
Решение суда подлежит обязательному исполнению правительством Армении.
Напомним, Карапетян ранее высказывал несогласие с политикой правительства в отношении Армянской Апостольской церкви. В связи с этим 17 июня сотрудники правоохранительных органов предприняли попытку его задержания, однако благодаря оперативной реакции сотен граждан, окруживших дом предпринимателя, задержание не удалось. Стремясь избежать эскалации конфликта, Карапетян добровольно вышел к представителям силовых структур. После задержания бизнесмену были предъявлены обвинения в подстрекательстве к насильственному захвату власти, и он был доставлен в Следственный комитет Армении.