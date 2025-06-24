«Политическое поле — цирк»: Бизнесмен Карапетян обрушился с критикой на власти Армении
Карапетян: Армянские власти превратили политическое поле страны в цирк
Самвел Карапетян. Обложка © ТАСС / Александр Саверкин
По мнению главы «Ташир Групп» Самвела Карапетяна, политическая жизнь Армении под управлением её нынешнего руководства превратилась в откровенный балаган. Предприниматель считает, что политическое поле Ереван превратил в «цирк». Свои мысли Карапетян изложил в послании, которое его помощники разместили в соцсетях.
«Что удалось нынешним властям? Превратить политическое поле в цирк. Национальное собрание — в ринг для рукопашных боёв», — сказано в заявлении бизнесмена, опубликованном его пресс-офисом.
Карапетян отметил, что политики не выдерживают критики со стороны женщин-депутатов армянского парламента, среди которых он особенно отметил Анну Григорян, Кристине Варданян, Агнесу Хамоян, Анну Мкртчян, Тагуи Товмасян. По мнению предпринимателя, у власти нет достойного ответа, в связи с чем они вынуждены переходить в «нападение».
Напомним, Карапетян выступил с критикой действий правительства в адрес Армянской Апостольской церкви. По этой причине 17 июня силовики пытались его задержать, но дом предпринимателя оперативно окружили сотни граждан, не позволившие увести его силой. По итогу предприниматель сам вышел к силовикам, чтобы предотвратить столкновения. Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти и доставили в армянский Следком.