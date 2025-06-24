«Политическое поле — цирк»: Бизнесмен Карапетян обрушился с критикой на власти Армении

По мнению главы «Ташир Групп» Самвела Карапетяна, политическая жизнь Армении под управлением её нынешнего руководства превратилась в откровенный балаган. Предприниматель считает, что политическое поле Ереван превратил в «цирк». Свои мысли Карапетян изложил в послании, которое его помощники разместили в соцсетях.

«Что удалось нынешним властям? Превратить политическое поле в цирк. Национальное собрание — в ринг для рукопашных боёв», — сказано в заявлении бизнесмена, опубликованном его пресс-офисом.