«Руки прочь от святыни!»: В Москве вышли на пикет в защиту армянского архиепископа

Десятки человек провели акцию протеста возле посольства Армении в Москве, выражая несогласие с действиями властей республики. Поводом для митинга стал арест архиепископа Микаэла Аджапахяна, признанного судом виновным в призывах к захвату власти. Об этом сообщает SHOT.

В Москве прошёл митинг у посольства Армении в поддержку архиепископа. Видео © Telegram / SHOT

Участники акции держали плакаты с лозунгами «Церковь — душа, а не оппозиция» и «Руки прочь от святыни!». Как передаёт корреспондент, митингующие требовали от официального Еревана немедленно освободить священнослужителя.

Инцидент произошёл на фоне обострения отношений между правительством Никола Пашиняна и Армянской Апостольской Церковью, включая публичные обвинения католикоса Гарегина II и арест бизнесмена Самвела Карапетяна.