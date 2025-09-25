«Руки прочь от святыни!»: В Москве вышли на пикет в защиту армянского архиепископа
SHOT: В Москве прошёл митинг у посольства Армении в поддержку архиепископа
Десятки человек провели акцию протеста возле посольства Армении в Москве, выражая несогласие с действиями властей республики. Поводом для митинга стал арест архиепископа Микаэла Аджапахяна, признанного судом виновным в призывах к захвату власти. Об этом сообщает SHOT.
В Москве прошёл митинг у посольства Армении в поддержку архиепископа. Видео © Telegram / SHOT
Участники акции держали плакаты с лозунгами «Церковь — душа, а не оппозиция» и «Руки прочь от святыни!». Как передаёт корреспондент, митингующие требовали от официального Еревана немедленно освободить священнослужителя.
Инцидент произошёл на фоне обострения отношений между правительством Никола Пашиняна и Армянской Апостольской Церковью, включая публичные обвинения католикоса Гарегина II и арест бизнесмена Самвела Карапетяна.
Напомним, армянский предприниматель Самвел Карапетян, который ранее публично критиковал национальное правительство за действия в отношении Армянской Апостольской церкви, был арестован по обвинению в публичных призывах к госперевороту после того, как он сам сдался силовикам, чтобы не допустить столкновения между местными жителями, окружившими его дом, и полицией. Несмотрч на то, что 23 июля Карапетян выиграл дело против армянских властей в международном арбитражном суде, Антикоррупционный апелляционный суд Армении оставил в силе решение о продлении его срока содержания под стражей.
Обложка © freepik