В Варшаве прошёл митинг против военной поддержки Украины

Несколько сотен человек с польскими флагами собрались на площади Романа Дмовского в Варшаве, требуя прекратить военную помощь Украине и невовлечения Польши в конфликт. Акция под лозунгом «Нет отправке поляков на фронты чужих войн» организована партией «Конфедерация польской короны».

«Польша за мир! Нет втягиванию Польши в войну на Украине!» — написано на их плакатах.

Протестующие с плакатами направились колонной к администрации президента, чтобы передать свои требования. Участники скандировали: «Здесь Польша, а не Брюссель», выражая несогласие с политикой действующего правительства Дональда Туска.