В Варшаве прошёл митинг против военной поддержки Украины
Обложка © X / KoronaWarszawa
Несколько сотен человек с польскими флагами собрались на площади Романа Дмовского в Варшаве, требуя прекратить военную помощь Украине и невовлечения Польши в конфликт. Акция под лозунгом «Нет отправке поляков на фронты чужих войн» организована партией «Конфедерация польской короны».
«Польша за мир! Нет втягиванию Польши в войну на Украине!» — написано на их плакатах.
Протестующие с плакатами направились колонной к администрации президента, чтобы передать свои требования. Участники скандировали: «Здесь Польша, а не Брюссель», выражая несогласие с политикой действующего правительства Дональда Туска.
Ранее СМИ сообщали, что Польша готовится к участию в конфликте на Украине. Кроме того, по мнению издания, недавнее заявление польского министра иностранных может стать частью более широкой стратегии по вовлечению страны в конфликт, который уже готовится. Автор статьи считает, что Варшава использует текущую ситуацию, чтобы извлечь выгоду из эффекта «сплочения» нации перед внешней угрозой.