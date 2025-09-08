Суд Армении оставил бизнесмена Карапетяна под стражей
Обложка © ТАСС / Александр Саверкин
Антикоррупционный апелляционный суд Армении оставил в силе решение о продлении срока содержания под стражей предпринимателя Самвела Карапетяна. Об этом сообщило онлайн-издание armlur.am со ссылкой на свои источники.
«Самвел Карапетян останется под арестом», — говорится в публикации.
Суд отклонил апелляционную жалобу защиты бизнесмена, которая оспаривала законность ранее принятой меры пресечения.
Напомним, армянский предприниматель Самвел Карапетян публично критиковал национальное правительство за предпринятые по отношению к Армянской Апостольской церкви действия. Правоохранители приехали к его дому, что задержать, но местные жители окружили особняк бизнесмена, чтобы помешать полиции. Карапетян сам сдался силовикам, чтобы не допустить столкновения гражданских с сотрудниками правоохранительных органов, и был арестован за публичные призывы к госпереворороту. 23 июля он выиграл дело против армянских властей в международном арбитражном суде.