Жена Джорджа Клуни может встать на защиту арестованного в Армении Карапетяна

Защищать в суде арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна может супруга звезды Голливуда Джорджа Клуни — известный юрист Амаль — со своим коллегой Джеффри Робертсоном. Такое заявление сделал Совет по защите Карапетяна.

Робертсон обеспокоен процессом, начатым против предпринимателя. По его оценке, уголовно-процессуальные меры чрезмерно жёсткие. Более того, специалист видит в предъявленных Карапетяну обвинениях политический подтекст. Он также уверен, что арест бизнесмена противоречит принципу верховенства права и международным гарантиям.