Жена Джорджа Клуни может встать на защиту арестованного в Армении Карапетяна
Амаль Клуни и Джеффри Робертсон могут присоединиться к защите Самвела Карапетяна
Актёра Джордж Клуни со своей женой Амаль. Обложка © ТАСС / IMAGO/Future Image
Защищать в суде арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна может супруга звезды Голливуда Джорджа Клуни — известный юрист Амаль — со своим коллегой Джеффри Робертсоном. Такое заявление сделал Совет по защите Карапетяна.
Робертсон обеспокоен процессом, начатым против предпринимателя. По его оценке, уголовно-процессуальные меры чрезмерно жёсткие. Более того, специалист видит в предъявленных Карапетяну обвинениях политический подтекст. Он также уверен, что арест бизнесмена противоречит принципу верховенства права и международным гарантиям.
«На последующих этапах представительства в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) может быть официально рассмотрено также участие в процессе госпожи Амаль Клуни», — говорится в сообщении.
Напомним, что бизнесмен Самвел Карапетян выступил с критикой действий правительства в адрес Армянской Апостольской церкви. По этой причине силовики попытались его задержать, но дом предпринимателя окружила толпа, которая не позволяла этого сделать. Чтобы предотвратить столкновение, бизнесмен сам вышел к силовикам. Его арестовали по статье о публичных призывах к захвату власти. 23 июля стало известно, что Карапетян одержал победу в международном арбитраже против властей Армении.