Кабмин Армении ответил на проигрыш в судебном споре по «Элсетям» Карапетяна
Кабмин Армении ответил на решение суда по электросетям Карапетяна
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Правительство Армении заявило, что при рассмотрении вопроса о возможной национализации компании «Электрические сети Армении» будет опираться на внутреннее законодательство. В официальном сообщении кабмина подчёркивается, что решение Стокгольмского арбитража касается иных аспектов разбирательства и не влияет на намерения армянской стороны.
Правительство считает, что временный управляющий нужен для предотвращения энергетического кризиса, поддержания общественного порядка и безопасности, а также для выявления и пресечения злоупотреблений в компании.
«Уважая обеспечительные меры, применяемые решениями иностранных арбитражей, каждый вместе с тем обязан руководствоваться также законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и порядок признания и исполнения арбитражных решений», — указано в сообщении.
Ранее сегодня стало известно, что бизнесмен Самвел Карапетян одержал победу над правительством Армении в Международном суде по вопросу национализации «Электросетей Армении». Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма предписал Еревану отменить недавние парламентские поправки и прекратить любые дальнейшие действия по конфискации компании. Решение суда является обязательным для исполнения армянским правительством.