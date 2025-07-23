Кабмин Армении ответил на проигрыш в судебном споре по «Элсетям» Карапетяна

Правительство Армении заявило, что при рассмотрении вопроса о возможной национализации компании «Электрические сети Армении» будет опираться на внутреннее законодательство. В официальном сообщении кабмина подчёркивается, что решение Стокгольмского арбитража касается иных аспектов разбирательства и не влияет на намерения армянской стороны.

Правительство считает, что временный управляющий нужен для предотвращения энергетического кризиса, поддержания общественного порядка и безопасности, а также для выявления и пресечения злоупотреблений в компании.

«Уважая обеспечительные меры, применяемые решениями иностранных арбитражей, каждый вместе с тем обязан руководствоваться также законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и порядок признания и исполнения арбитражных решений», — указано в сообщении.