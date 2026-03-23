ТЦК используют сайты знакомств для насильственной мобилизации
Украинские военкомы начали проводить мобилизацию посредством сайтов знакомств. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на подполье Stop Grave.
«Девочка предлагает встречу, парень приходит, а там патруль уже его ждёт», — заявили в подполье. Сотрудники ТЦК либо сами ведут переписки, приглашая парней, либо привлекают к этому женщин-коллег.
Ранее в Тернопольской области на западе Украины девять приходов канонической Украинской православной церкви остались без настоятелей из-за мобилизации священнослужителей. В Шумском благочинии Кременецкого района работники ТЦК похитили пятерых священнослужителей, а также протодиакона и диакона.
