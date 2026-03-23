Украинские военкомы начали проводить мобилизацию посредством сайтов знакомств. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на подполье Stop Grave.

«Девочка предлагает встречу, парень приходит, а там патруль уже его ждёт», — заявили в подполье. Сотрудники ТЦК либо сами ведут переписки, приглашая парней, либо привлекают к этому женщин-коллег.

Ранее в Тернопольской области на западе Украины девять приходов канонической Украинской православной церкви остались без настоятелей из-за мобилизации священнослужителей. В Шумском благочинии Кременецкого района работники ТЦК похитили пятерых священнослужителей, а также протодиакона и диакона.