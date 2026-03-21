На Тернопольщине девять приходов УПЦ остались без священников из-за мобилизации

В Тернопольской области на западе Украины девять приходов канонической Украинской православной церкви остались без настоятелей из-за мобилизации священнослужителей. Об этом сообщил телеграм-канал «Первый Казацкий».

«На территории Тернопольской области устроен настоящий террор священнослужителей УПЦ со стороны представителей ТЦК. Уже 9 приходов УПЦ остались без настоятелей из-за незаконной мобилизации духовенства», — говорится в сообщении.

В Шумском благочинии Кременецкого района работники ТЦК похитили пятерых священнослужителей, а также протодиакона и диакона. Позже был мобилизован преподаватель Почаевской духовной семинарии УПЦ Игорь Ковалюк.

Ранее в Одессе сотрудники военкомата открыли стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь силой забрать мужчину. Во время мобилизации односельчане вступились за парня, которого военкомы заталкивали в автозак. В ответ сотрудники ТЦК начали стрелять.