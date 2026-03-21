Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 19:34

На Тернопольщине девять приходов УПЦ остались без священников из-за мобилизации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

В Тернопольской области на западе Украины девять приходов канонической Украинской православной церкви остались без настоятелей из-за мобилизации священнослужителей. Об этом сообщил телеграм-канал «Первый Казацкий».

«На территории Тернопольской области устроен настоящий террор священнослужителей УПЦ со стороны представителей ТЦК. Уже 9 приходов УПЦ остались без настоятелей из-за незаконной мобилизации духовенства», — говорится в сообщении.

В Шумском благочинии Кременецкого района работники ТЦК похитили пятерых священнослужителей, а также протодиакона и диакона. Позже был мобилизован преподаватель Почаевской духовной семинарии УПЦ Игорь Ковалюк.

Ранее в Одессе сотрудники военкомата открыли стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь силой забрать мужчину. Во время мобилизации односельчане вступились за парня, которого военкомы заталкивали в автозак. В ответ сотрудники ТЦК начали стрелять.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Религия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar