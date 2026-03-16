В Одессе военкомы устроили стрельбу по прохожим, мешавшим скрутить призывника
В Одессе сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат) начали стрельбу в одном из жилых дворов. По словам очевидцев, военкомы пытались силой затолкать мужчину в спецавтомобиль во время мобилизации, но местные жители вступились за несчастного. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Военкомы в Одессе открыли стрельбу. Видео © Одесса ИНФО
«В Одессе сотрудники военкомата открыли огонь по гражданским во время мобилизации. Судя по всему, жители одного из дворов пытались помешать забрать мужчину», — сказано в тексте.
Судьба потенциального призывника неизвестна. Местная жительница, записавшая ролик, пообещала журналистам, что обратится в полицию.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Одессе сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) во время попытки затолкать в микроавтобус задержанного мужчину по ошибке применил электрошокер к своему сослуживцу.
