15 марта, 15:00

Не самый сообразительный сотрудник ТЦК «поджарил» шокером коллегу вместо задержанного

В Одессе сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) во время попытки затолкать в микроавтобус задержанного мужчину по ошибке применил электрошокер к своему сослуживцу.

Во время задержания в Одессе сотрудник ТЦК ошибся и применил шокер к коллеге. Видео © Плохая Одесса

Судя по всему, разряд предназначался задерживаемому, однако в суматохе сотрудник промахнулся и ударил током коллегу.

Напомним, что на Украине продолжается всеобщая мобилизация. В соцсетях регулярно появляются кадры насильственного вручения повесток и конфликтов с ТЦК. В Полтавской области ранее произошла массовая стычка между гражданскими и сотрудниками ТЦК, в ход пошёл слезоточивый газ, сообщили в местном военкомате. Группа из около 20 человек попыталась помешать работе военных и полиции в районе села Нижние Млыны.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Наталья Афонина
