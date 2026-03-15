«Ловят, как кроликов»: В ТЦК уволокли бойца спецподразделения СБУ «Альфа»

Депутат Верховной Рады Анна Скороход с трибуны парламента раскритиковала работу территориальных центров комплектования после инцидента с задержанием действующего бойца спецподразделения «Альфа» СБУ.

По словам Скороход, сотрудники ТЦК «поймали и уволокли в логово» спецназовца, что, по её мнению, ставит под сомнение уровень подготовки элитного подразделения. Парламентарий иронично заметила, что «физическая подготовка и состояние здоровья людоловов говорят о том, что они будут очень полезны на передовой», а также призвала руководство СБУ проверить форму бойцов «Альфы», которых «ловят, как кроликов».

Депутат подчеркнула, что подобные инциденты заставляют задуматься о критериях набора и реальной боеготовности спецподразделений. По имеющимся данным, задержанного отпустили после проверки документов.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске мужчина при проверке документов ударил ножом сотрудников территориального центра комплектования. Чтобы задержать нападавшего, один из военнослужащих был вынужден произвести несколько выстрелов в воздух.