Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 05:50

«Ловят, как кроликов»: В ТЦК уволокли бойца спецподразделения СБУ «Альфа»

Депутат Скороход с трибуны Рады рассказала, как ТЦК поймали бойца «Альфы» СБУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Депутат Верховной Рады Анна Скороход с трибуны парламента раскритиковала работу территориальных центров комплектования после инцидента с задержанием действующего бойца спецподразделения «Альфа» СБУ.

По словам Скороход, сотрудники ТЦК «поймали и уволокли в логово» спецназовца, что, по её мнению, ставит под сомнение уровень подготовки элитного подразделения. Парламентарий иронично заметила, что «физическая подготовка и состояние здоровья людоловов говорят о том, что они будут очень полезны на передовой», а также призвала руководство СБУ проверить форму бойцов «Альфы», которых «ловят, как кроликов».

Депутат подчеркнула, что подобные инциденты заставляют задуматься о критериях набора и реальной боеготовности спецподразделений. По имеющимся данным, задержанного отпустили после проверки документов.

На Украине сотрудники ТЦК девять дней удерживают опекуна матери-инвалида

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске мужчина при проверке документов ударил ножом сотрудников территориального центра комплектования. Чтобы задержать нападавшего, один из военнослужащих был вынужден произвести несколько выстрелов в воздух.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar