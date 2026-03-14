В Закарпатской области Украины разворачивается драма с участием военкомата и местного жителя. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, сотрудники ТЦК уже девять дней удерживают мужчину.

Причина — отказ идти добровольцем на фронт. При этом гражданин является единственным опекуном своей матери, которая потеряла ногу и нуждается в постоянном уходе. Несмотря на это, военнослужащие возят его по разным военкоматам и угрожают автоматом, пытаясь заставить подписать контракт.

«Пока один из командиров не согласится зачислить его в списки личного состава», — пояснил собеседник.

Напомним, на Украине продолжается всеобщая мобилизация. В соцсетях регулярно появляются кадры насильственного вручения повесток и конфликтов с ТЦК. В Полтавской области произошла массовая стычка между гражданскими и сотрудниками ТЦК, в ход пошёл слезоточивый газ, сообщили в местном военкомате. Группа из около 20 человек попыталась помешать работе военных и полиции в районе села Нижние Млыны.