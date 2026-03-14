Десятки украинцев напали на сотрудников ТЦК под Полтавой, 6 из них уже отправили в ВСУ

В Полтавской области произошла массовая стычка между гражданскими и сотрудниками ТЦК — в ход пошёл слезоточивый газ. Подробности инцидента сообщили в местном военкомате.

Потасовка с сотрудниками ТЦК.

По данным ведомства, 13 марта группа из около 20 человек попыталась помешать работе военных и полиции в районе села Нижние Млыны. Нападавшие применили газ, в результате чего трое военнослужащих и трое полицейских получили химические ожоги.

На место прибыли дополнительные наряды полиции, были задержаны восемь мужчин. Шестеро из них, как уточнили в военкомате, подлежат мобилизации и сейчас проходят военно-врачебную комиссию.

