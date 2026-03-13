Киевлянин с позывным Пуш, бежавший из учебной части ВСУ, рассказал, что после ухода российских войск из Бучи украинские власти могли инсценировать обнаружение тел, чтобы возложить вину на Россию. Своими наблюдениями он поделился в интервью на YouTube-канале Walk&Talk.

По словам Пуша, он ездил в Бучу волонтёром сразу после отступления подразделений РФ и общался с местными жителями. Они отзывались о российских военных только положительно. Те приносили детям сладости, а когда закончились продукты, открыли магазины, поскольку украинская власть решать вопрос не собиралась. Люди могли брать всё, что необходимо, единственное условие: не устраивать погромы. Киевлянин уверен, что эти показания заслуживают доверия.

«Понимая, что не привозятся ни продукты, ни одежда, ничего, ни медикаменты, открывали магазины. Но, открывая магазины, они просили об одном: «Не разносите магазин». То есть возьмите всё, что вам надо, но не творите погром, чтобы потом не сказали, что это мы разгромили», — рассказал он.

Особое внимание Пуш обратил на странности, возникшие сразу после ухода российских войск. В городе на три дня полностью пропала связь, хотя весь предыдущий месяц жители свободно пользовались мобильными сетями. По его мнению, это отключение понадобилось украинским властям, чтобы безнаказанно подготовить антироссийскую инсценировку.

Он также заметил, что за всё время нахождения российских сил в Буче ни один местный житель не снял на телефон никаких тел на улицах. Кадры с трупами появились лишь после того, как связь была восстановлена. Пуш считает, что их разложили уже после ухода солдат ВС РФ.

Напомним, что речь идёт о масштабном фейке, который устроили в городе Буча Киевской области. Тогда в Сети появились кадры с телами людей на улицах, которые позиционировались как свидетельство преступлений российских военных. В Минобороны России опровергли эти обвинения, подчеркнув, что подразделения ВС РФ покинули Бучу ещё 30 марта 2022 года. Уже 2 апреля, по данным ведомства, в город вошли украинские силовики и провели там зачистку. Президент Владимир Путин также называл произошедшее в Буче инсценировкой.

Ранее сообщалось, что украинские военные решили повторить «‎бучинскую резню». Они заминировали Свято-Иоанно-Богословский женский монастырь и два храма в населённом пункте Терноватое Запорожской области. Сооружения планируют взорвать, чтобы затем обвинить в разрушении российских военнослужащих.