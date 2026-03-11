Мария Захарова пообещала уже сегодня опубликовать список должностных лиц иностранных государств, посещавших украинскую Бучу. Об этом официальный представитель МИД России заявила в радио Sputnik.

«Обязательно опубликую список не только стран, а конкретных представителей, ещё с датами», — сказала дипломат.

Ранее Мария Захарова заявила что признание Верховным судом Украины однополого союза* «семьёй» привнесло в 8 марта новые квазисмыслы. По словам представителя внешнеполитического ведомства, теперь перед Владимиром Зеленским открываются «фантастические перспективы».

