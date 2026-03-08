«Киевский режим сумел и 8 Марта наполнить новым квазисмыслом. Но у Зеленского, конечно, открываются фантастические перспективы», — написала он в своём тг-канале.

Сегодня стало известно, что Верховный суд Украины вынес решение, согласно которому однополая пара признаётся семьёй. Это вызвало неоднозначную реакцию как внутри страны, так и за её пределами. К слову, в Незалежной уже давно всплывают истории и про смену пола. Так, например, недавно житель Харькова стал женщиной, чтобы избежать мобилизации.