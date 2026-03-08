Владимир Путин
8 марта, 19:03

Захарова иронично оценила перспективы Зеленского после признания однополых пар

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Верховного суда Украины, признавшего отношения однополой* пары семьёй. По её мнению, киевский режим умудрился даже 8 Марта наполнить новым «квазисмыслом».

«Киевский режим сумел и 8 Марта наполнить новым квазисмыслом. Но у Зеленского, конечно, открываются фантастические перспективы», — написала он в своём тг-канале.

Сегодня стало известно, что Верховный суд Украины вынес решение, согласно которому однополая пара признаётся семьёй. Это вызвало неоднозначную реакцию как внутри страны, так и за её пределами. К слову, в Незалежной уже давно всплывают истории и про смену пола. Так, например, недавно житель Харькова стал женщиной, чтобы избежать мобилизации.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации.

