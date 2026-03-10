Владимир Путин
10 марта, 19:40

Захарова: Генконсульство РФ в Исфахане повредили при ударе по администрации

Повреждения в здании генконсульства РФ в Исхфахане. Обложка © Telegram / МИД России

Здание российского генконсульства в иранском городе Исфахан пострадало 8 марта во время атаки на администрацию провинции. Взрывная волна отбросила нескольких сотрудников. Жертв и серьёзных травм нет. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В служебном здании и жилых квартирах выбиты стёкла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьёзных травм», — говорится в комментарии.

Захарова назвала нападения на дипломатические представительства вопиющим нарушением базовых норм международного права. Она потребовала от всех сторон строго соблюдать неприкосновенность дипломатических объектов и отказаться от посягательств на безопасность персонала. Представитель МИД призвала участников конфликта немедленно прекратить военные действия и вернуться к переговорам.

Консульство срочно обратилось к оставшимся в Израиле россиянам

Ранее израильская авиация ударила по городу Набатия на юге Ливана. Под бомбами оказался Дом русской культуры. Здание полностью разрушили. К счастью, жертвы и пострадавшие отсутствуют.

