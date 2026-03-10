Консульство срочно обратилось к оставшимся в Израиле россиянам
В консульском отделе посоветовали россиянам спешно покинуть Израиль
В консульском отделе посольства России в Тель-Авиве рекомендовали гражданам РФ покинуть Израиль до нормализации ситуации. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства Екатерина Таразевич. Совет касается тех, кто находится в стране как турист, по работе или на учебе.
«Российским гражданам, кто здесь по работе или в качестве туристов приехали, тем, кто здесь учится, советуем как можно скорее покинуть Израиль до нормализации обстановки», — приводит слова Таразевич ТАСС.
Отдельные рекомендации даны тем, у кого есть и российское, и израильское гражданство. Им посоветовали оставаться в безопасных местах и строго выполнять указания Управления тыла Израиля.
«Если кто-то имеет гражданство и Израиля, и России, мы рекомендуем находиться в безопасности, неукоснительно соблюдать инструкции Управления тыла [Израиля]», — добавила Таразевич.
Ранее сообщалось, что более 37 тысяч россиян вернулись домой с Ближнего Востока за шесть дней. Запланированы более 40 авиарейсов, которые доставят на родину еще несоколько тысяч пассажиров из ОАЭ и Омана.
