Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
10 марта, 12:45

Консульство срочно обратилось к оставшимся в Израиле россиянам

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM/ Gil Cohen Magen

В консульском отделе посольства России в Тель-Авиве рекомендовали гражданам РФ покинуть Израиль до нормализации ситуации. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства Екатерина Таразевич. Совет касается тех, кто находится в стране как турист, по работе или на учебе.

«Российским гражданам, кто здесь по работе или в качестве туристов приехали, тем, кто здесь учится, советуем как можно скорее покинуть Израиль до нормализации обстановки», — приводит слова Таразевич ТАСС.

Отдельные рекомендации даны тем, у кого есть и российское, и израильское гражданство. Им посоветовали оставаться в безопасных местах и строго выполнять указания Управления тыла Израиля.

«Если кто-то имеет гражданство и Израиля, и России, мы рекомендуем находиться в безопасности, неукоснительно соблюдать инструкции Управления тыла [Израиля]», — добавила Таразевич.

Ранее сообщалось, что более 37 тысяч россиян вернулись домой с Ближнего Востока за шесть дней. Запланированы более 40 авиарейсов, которые доставят на родину еще несоколько тысяч пассажиров из ОАЭ и Омана.

BannerImage
Марина Фещенко
    avatar