Консульство срочно обратилось к оставшимся в Израиле россиянам

В консульском отделе посольства России в Тель-Авиве рекомендовали гражданам РФ покинуть Израиль до нормализации ситуации. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства Екатерина Таразевич. Совет касается тех, кто находится в стране как турист, по работе или на учебе.

«Российским гражданам, кто здесь по работе или в качестве туристов приехали, тем, кто здесь учится, советуем как можно скорее покинуть Израиль до нормализации обстановки», — приводит слова Таразевич ТАСС.

Отдельные рекомендации даны тем, у кого есть и российское, и израильское гражданство. Им посоветовали оставаться в безопасных местах и строго выполнять указания Управления тыла Израиля.

«Если кто-то имеет гражданство и Израиля, и России, мы рекомендуем находиться в безопасности, неукоснительно соблюдать инструкции Управления тыла [Израиля]», — добавила Таразевич.