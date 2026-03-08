Более 37 тысяч россиян вернулись домой с Ближнего Востока за шесть дней

За шесть дней, со 2 по 7 марта, из стран Ближнего Востока в Россию прибыли 37,6 тысячи пассажиров. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

«С начала недели, 2–7 марта, в Россию из стран Ближнего Востока уже прибыли 37,6 тысячи пассажиров на 181 рейсе», — сказано в публикации.

Министерство транспорта РФ также обнародовало свежие данные по дальнейшему процессу эвакуации россиян с Ближнего Востока, где полыхает конфликт между Ираном, Израилем, США и странами Персидского залива. Запланированы 43 авиарейса, которые доставят на родину 9,2 тысячи пассажиров из ОАЭ и Омана.