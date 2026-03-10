Война Ирана и США: завод в Исфахане пылает, Израиль пошёл на Ливан, Иран бьёт по базам США в Заливе, Макрон вводит эскадру, 10 марта Оглавление Раскол в Вашингтоне: Трампу приказали экономить снаряды Источник войны: США уничтожили завод военных технологий Ирана Война на истощение: Иран бьёт по нефти и базам США в Заливе ЦАХАЛ в Ливане: армия Израиля уничтожает инфраструктуру «Хезболлы» Нефтяной фактор: Путин предупредил Трампа о рисках для Ормузского пролива Ультиматум Парижа: Макрон отправляет флот против Ирана США уничтожили военный завод в Иране, Трамп бьёт рекорды по тратам, Исламская Республика выбрала «войну на истощение», Израиль разворачивает армию для броска на Ливан — дайджест Life.ru. 10 марта, 10:07 США и Иран готовы мириться, но говорят о продолжении войны. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hapelinium

Раскол в Вашингтоне: Трампу приказали экономить снаряды

США с каждым днём лишают Иран шансов на продолжение военных действий. У Исламской Республики остаётся всё меньше возможностей для запуска ракет и ударных беспилотников, заявил госсекретарь Штатов Марко Рубио.

— У иранского режима становится меньше ракет, меньше пусковых установок, заводы перестают работать, а военно-морской флот уничтожается. И мир станет безопаснее и лучше, когда эта миссия будет выполнена, — сказал Рубио.

В США уже подсчитали примерные затраты на военную кампанию против ближневосточного государства. Боеприпасы американскому правительству обошлись примерно в 5,6 миллиарда долларов. И это только за два дня конфликта.

Запредельными тратами высокотехнологичного вооружения, запасы которого и так невелики, обеспокоены некоторые члены Конгресса США, пишет Washington Post.

Советники Трампа уже начали давить на президента, чтобы он как можно быстрее нашёл выход из конфликта с Ираном. Американские чиновники обеспокоены резким ростом цен на нефть и тем, что события могут спровоцировать политическую реакцию.

Трамп же не готов останавливать боевые действия, пока не добьётся победы. Однако президент США был удивлён, что Иран не готов подстраиваться под требования Вашингтона под военным давлением, сообщает Wall Street Journal.

Но при этом заявляет, что конфликт подходит к финальной стадии.

— Я думаю, что война практически завершена, в значительной степени, — отметил президент США Дональд Трамп.

Уничтоженный центр космической связи в Израиле. Видео © Telegram / SHOT

Источник войны: США уничтожили завод военных технологий Ирана

В Сети публикуют кадры ударов по заводу Isfahan Optics Industries в иранском Исфахане. Предприятие подверглось ударам американо-израильской коалиции.

Производство выпускает оптические устройства для военных нужд — камеры для БПЛА, тепловизоры, дальномеры и другую номенклатуру.

— Помимо уничтожения уже имеющегося вооружения и техники Ирана США и Израиль явно хотят лишить его возможности быстро восстановить понесённые потери после войны, — пишут авторы «Военного осведомителя».

Война на истощение: Иран бьёт по нефти и базам США в Заливе

Тегеран рассматривает возможность деэскалации конфликта с Израилем и США. Но только в том случае, если соседние с Ираном страны перестанут использоваться для атак, заявил президент Исламской Республики Пезешкиан.

При этом Корпус стражей исламской революции готов продолжать воевать против Израиля и США как минимум 10 лет.

Иранские вооружённые силы продолжают бить по странам Персидского залива. В Бахрейне зафиксированы удары по объектам 5-го флота США и нефтяной инфраструктуры. Военная база Али ас-Салем атакована в Кувейте. Тревоги звучали в Эмиратах, Катаре и Саудовской Аравии.

В Ираке под иранские удары попала база Виктория в Багдаде, а также американские объекты и позиции курдских подразделений в Эрбиле и Сулеймании, пишет «Рыбарь».

Reuters сообщает о том, что Иран выбрал тактику «войны на истощение». Тегеран старается переждать активную фазу атак по своей территории и затянуть кампанию. Затем Исламская Республика может использовать экономическое давление как оружие.

В частности, в пользу Ирана могут сыграть рыночный шок из-за роста цен на энергоносители в Европе и Азии, а также разрушение критической инфраструктуры и объектов энергетического комплекса в странах Ближнего Востока.

ЦАХАЛ в Ливане: армия Израиля уничтожает инфраструктуру «Хезболлы»

Минобороны Израиля сообщает, что за последние десять дней в страну прибыло около 50 грузовых самолётов. Борта больше тысячи тонн вооружения, техники и боеприпасов для поддержки операций против Ирана и Ливана.

В ЦАХАЛ заявляют о начале наземной операции против «Хезболлы» на юге Ливана. Ранее ведомство требовало от местных жителей эвакуироваться из приграничных с Израилем районов.

Перед манёвром через границу Ливана ЦАХАЛ отчиталась об уничтожении террористической инфраструктуры и ликвидации членов «Хезболлы».

Нефтяной фактор: Путин предупредил Трампа о рисках для Ормузского пролива

По инициативе президента США Трампа Владимир Путин провёл с ним телефонный разговор. Лидеры обсуждали военный конфликт на Ближнем Востоке. Президент России высказал ряд предложений для дипломатического урегулирования кризиса с Ираном. В то время как Трамп назвал беседу «позитивной». По телефону лидеры обсуждали также и ситуацию на Украине.

Ранее Владимир Путин предупредил, что добыча нефти, завязанная на перевозку через Ормузский пролив, может полностью остановиться в ближайший месяц. Скачок цен на чёрное золото носит временный характер, считает Путин, и в России это прекрасно понимают.

Ультиматум Парижа: Макрон отправляет флот против Ирана

Президент Франции Эмманюэль Макрон отправляет флот для разблокирования Ормузского пролива. Ранее он требовал от руководства Ирана прекратить блокировать транспортный коридор.

В состав эскадры, которую французы развернут в Средиземном и Красном морях, войдут восемь военных кораблей, авианосец и два вертолётоносца.

Авторы Артём Артёмов