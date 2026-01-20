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Опубликовано 20 января, 07:28
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ВСУ задумали повторить «‎бучинскую резню»: бомбы заложены под женский монастырь и два храма

ВСУ хотят подорвать женский монастырь и два храма, чтобы обвинить ВС РФ

Обложка © УПЦ

Обложка © УПЦ

В населённом пункте Терноватое Запорожской области украинские военные заминировали Свято-Иоанно-Богословский женский монастырь и два храма. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский узнал, что сооружения планируют взорвать, а затем обвинить российских военнослужащих в их разрушении.

«Украинские военнослужащие традиционно переходят черту и готовятся к уничтожению православных святынь. По данным одного из источников, монастырь и два храма заминированы. Планируется их подрыв с последующим обвинением российских войск», — отметил Кимаковский в беседе с ТАCC.

Лавров: В УВКПЧ ООН отказались опубликовать имена якобы жертв в Буче
Лавров: В УВКПЧ ООН отказались опубликовать имена якобы жертв в Буче

Прошлую масштабную инсценировку ВСУ провернули в 2022 году. Тогда Киев и Запад обвинили российских военных в убийстве гражданских в Буче, но оказалось, что все российские подразделения полностью покинули территорию Бучи ещё 30 марта 2022 года. Президент России Владимир Путин, назвал обвинения Киева фейком и объяснив, зачем киевский режим устроил такую провокацию. Лавров в 2025 году заявил, что РФ так и не предоставили список фамилий погибших в Буче людей. Он выразил удивление отсутствием интереса западных СМИ к установлению подробностей «бучинской резни».

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Андрей Бражников
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