В населённом пункте Терноватое Запорожской области украинские военные заминировали Свято-Иоанно-Богословский женский монастырь и два храма. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский узнал, что сооружения планируют взорвать, а затем обвинить российских военнослужащих в их разрушении.

«Украинские военнослужащие традиционно переходят черту и готовятся к уничтожению православных святынь. По данным одного из источников, монастырь и два храма заминированы. Планируется их подрыв с последующим обвинением российских войск», — отметил Кимаковский в беседе с ТАCC.