Лавров удивился отсутствию интереса Запада к событиям в Буче

Глава российского МИД Сергей Лавров выразил недоумение отсутствием интереса западных журналистов к установлению подробностей событий в Буче. Данное заявление он сделал в ходе пресс-конференции по итогам своего участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Лавров напомнил, что год назад он призывал журналистов проявить профессиональный азарт и выяснить детали произошедшего. Он отметил, что никого из них не заинтересовала судьба людей, чьи тела были показаны, а их личности не установлены. Министр подчеркнул, что при подобных менее громких инцидентах такие расследования проводятся регулярно.

«Обращался к генеральному секретарю [ООН]. Более того, мы даже направили официальный запрос в управление ООН по правам человека. Просили об одном. Изначально расследование, которым мы призвали, никто не захотел организовывать», — добавил Лавров.