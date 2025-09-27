Лавров удивился отсутствию интереса Запада к событиям в Буче
Лавров: Западные журналисты не пытаются узнать подробности гибели людей в Буче
Глава российского МИД Сергей Лавров выразил недоумение отсутствием интереса западных журналистов к установлению подробностей событий в Буче. Данное заявление он сделал в ходе пресс-конференции по итогам своего участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Лавров напомнил, что год назад он призывал журналистов проявить профессиональный азарт и выяснить детали произошедшего. Он отметил, что никого из них не заинтересовала судьба людей, чьи тела были показаны, а их личности не установлены. Министр подчеркнул, что при подобных менее громких инцидентах такие расследования проводятся регулярно.
«Обращался к генеральному секретарю [ООН]. Более того, мы даже направили официальный запрос в управление ООН по правам человека. Просили об одном. Изначально расследование, которым мы призвали, никто не захотел организовывать», — добавил Лавров.
Напомним, в 2022 году Киев и Запад обвинили российских военных в убийстве гражданских в Буче. Министерство обороны России сообщало, что все российские подразделения полностью покинули территорию Бучи ещё 30 марта 2022 года. Президент России Владимир Путин, назвал обвинения Киева фейком и объяснив, зачем киевский режим устроил такую провокацию. Лавров в 2025 году заявил, что РФ так и не предоставили список фамилий погибших в Буче людей.
