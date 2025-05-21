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Регион
21 мая, 11:16

Стыдливо молчат: Лавров оценил ход расследования событий в Буче

Лавров: Россия до сих пор не получила список фамилий погибших в Буче

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

России так и не предоставили список фамилий погибших в Буче людей. Об этом напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

«Никто не собирается проводить расследование. ОБСЕ и ООН стыдливо молчат в ответ на наши требования показать ход расследования трагедии, которая произошла в Буче. Мы до сих пор не можем получить список фамилий тех, чьи тела были с таким пафосом и надрывом продемонстрированы на весь мир», — констатировал глава российской дипломатии.

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Напомним, в 2022 году Киев и Запад обвинили российских военных в убийстве гражданских в Буче. В Кремле неоднократно отвергали эти обвинения, пояснив, что они используются украинской стороной для провокации. Позже ситуацию прокомментировали в Минобороны, уточнив, что подразделения ВС РФ отошли из Бучи 30 марта 2022-го, а 2 апреля туда зашли ВСУ, устроив в городе зачистку. По этому вопросу высказывался и президент России Владимир Путин, назвав обвинения Киева фейком и объяснив, зачем киевский режим устроил такую провокацию.

Юрий Лысенко
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