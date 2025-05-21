Стыдливо молчат: Лавров оценил ход расследования событий в Буче

России так и не предоставили список фамилий погибших в Буче людей. Об этом напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

«Никто не собирается проводить расследование. ОБСЕ и ООН стыдливо молчат в ответ на наши требования показать ход расследования трагедии, которая произошла в Буче. Мы до сих пор не можем получить список фамилий тех, чьи тела были с таким пафосом и надрывом продемонстрированы на весь мир», — констатировал глава российской дипломатии.