Лавров: В УВКПЧ ООН отказались опубликовать имена якобы жертв в Буче

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) ответило отказом на запрос России предоставить имена людей, якобы ставших жертвами в Буче, объяснив это соображениями безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, ответ на официальный запрос, направленный в УВКПЧ ООН годом ранее в письменной форме, был получен лишь этим летом. На пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН министр уточнил, что в управлении посчитали невозможным раскрытие данных о жертвах в Буче, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности их родственников.

«Ответ получили только вот этим летом. И ответ, конечно, гласит поразительные вещи, что возможность раскрытия данных о пострадавших рассматривается совместно с управлением по правовым вопросам секретариата, а потом нам сообщили устно, правда, что юристы секретариата вынесли вердикт о нецелесообразности разглашения сведений о жертвах в Буче в целях обеспечения безопасности их родственников», — рассказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров выразил удивление отсутствием интереса западных журналистов к установлению подробностей гибели людей в Буче. Он напомнил, что призывал журналистов проявить профессиональный интерес и выяснить все детали произошедшего год назад. Российский министр подчеркнул, что судьба людей, чьи тела были показаны, не вызвала интереса. Он подчеркнул, что при подобных менее громких инцидентах такие расследования проводятся регулярно.