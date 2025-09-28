«Уложил на лопатки»: Слуцкий прокомментировал выступление Лаврова на Генассамблее ООН

Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН «уложило на лопатки» русофобов и сторонников западной гегемонии. Об этом заявил глава думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.

«Сергей Лавров своим выступлением на Генассамблее ООН «уложил на лопатки» адептов гегемонии Запада и воинствующих русофобов. Речь главы делегации РФ стала кульминацией на Неделе высокого уровня в Нью-Йорке. Лавров абсолютно честно изложил российские подходы к построению справедливого мироустройства и прямо обличил евроястребов в желании развязать третью мировую ради своих утопичных целей», — написал депутат.

Слуцкий отметил, что Лавров подтвердил готовность соблюдать ограничения по ДСНВ-3 после истечения срока договора 5 февраля 2025 года. В речи министра было подчёркнуто создание системы равной и неделимой безопасности в Евразии. Российская делегация предложила объявить 14 декабря Международным днём борьбы с колониализмом, чтобы напомнить о последствиях колониального прошлого и ограничить попытки однополярного доминирования.

Ранее Сергей Лавров заявил, что любые попытки западных стран уничтожать воздушные цели над российской территорией повлекут за собой серьёзную ответную реакцию. Он подчеркнул, что Россия оставляет за собой право предпринимать любые действия в отношении летательных аппаратов, находящихся в её воздушном пространстве. Лавров также отметил, что заявления президента США Дональда Трампа, в том числе касающиеся возможных ударов по России, не следует воспринимать буквально, поскольку в дипломатической практике применяются различные тактики.