«Серьёзно пожалеют»: Лавров предостерёг от атак на объекты в воздушном пространстве России
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые попытки западных стран уничтожать воздушные цели над российской территорией повлекут за собой серьёзную ответную реакцию. Он подчеркнул, что Россия оставляет за собой право предпринимать любые действия в отношении летательных аппаратов, находящихся в её воздушном пространстве.
«Если будут попытки сбивать любой летающий объект в нашем воздушном пространстве, то люди серьёзно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной ценности», — сказал российский министр на пресс-конференции после своего выступления на Генассамблеи ООН.
Лавров также отметил, что заявления президента США Дональда Трампа, в том числе касающиеся возможных ударов по России, не следует воспринимать буквально, поскольку в дипломатической практике применяются различные тактики.
Также Лавров заявил, что Европа, стремясь к стратегическому поражению России, закрывает глаза на действия киевского режима. По его словам, в этой борьбе украинским властям позволено всё, включая теракты, пытки, внесудебные казни, обстрелы гражданских объектов и диверсии на АЭС. Кроме того, министр заявил о готовности России к переговорам по урегулированию на Украине.
