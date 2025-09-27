Неожиданный секьюрити: Пресс-конференцию Лаврова охраняла немецкая овчарка

Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова после выступления на Генассамблее ООН проходила под охраной немецкой овчарки. Об этом сообщила в своих социальных сетях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, опубликовав фотографию четвероногого «охранника».

По словам Захаровой, во время ответов министра на вопросы журналистов пёс временами одобрительно лаял.

«Пресс-конференцию Сергея Лаврова в ООН охранял пёсель, который периодически ободрительно подавал голос», — отметила дипломат.