27 сентября, 20:49

Неожиданный секьюрити: Пресс-конференцию Лаврова охраняла немецкая овчарка

Захарова рассказала, что пресс-конференцию Лаврова в ООН охранял пёс

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова после выступления на Генассамблее ООН проходила под охраной немецкой овчарки. Об этом сообщила в своих социальных сетях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, опубликовав фотографию четвероногого «охранника».

По словам Захаровой, во время ответов министра на вопросы журналистов пёс временами одобрительно лаял.

«Пресс-конференцию Сергея Лаврова в ООН охранял пёсель, который периодически ободрительно подавал голос», — отметила дипломат.

Ранее на пресс-конференции по итогам 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Сергей Лавров в ответ на просьбу журналиста Sky News говорить на английском подчеркнул право говорить по-русски на полях ГА. Министр заявил, что русский является официальным языком ООН, и выразил признательность за уважение к возможности его использования.

Антон Голыбин
  • Новости
  • ООН
  • Сергей Лавров
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
