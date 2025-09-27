Интервидение
27 сентября, 17:53

Россия проведёт спецзаседание в день образования ООН, заявил Лавров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Osugi

Россия, председательствуя в Совете Безопасности ООН, намерена 24 октября провести заседание, посвящённое выполнению Устава ООН в день его вступления в силу. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«На наше председательство приходится юбилейная дата — 24 октября, день образования ООН. Мы в этот день планируем провести специальное заседание. Не для того, чтобы опять выражать поддержку тем принципам, которые были заложены отцами-основателями в Устав организации, а чтобы посмотреть, как эти принципы сегодня должны выполняться», — сказал российский министр.

Лавров отметил, что большинство озвученных принципов напрямую связаны с формированием многополярного мира. Он напомнил, что такие основополагающие положения, как суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела и право наций на самоопределение, закреплены в Уставе ООН уже 80 лет, но не всегда соблюдались. Поэтому предстоящее заседание будет посвящено анализу и выработке практических рекомендаций по дальнейшему развитию организации.

Ранее Лавров в ходе своего выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Европа, стремясь к стратегическому поражению России, закрывает глаза на действия киевского режима. По его словам, в этой борьбе украинским властям позволено всё, включая теракты, пытки, внесудебные казни, обстрелы гражданских объектов и диверсии на АЭС. Кроме того, министр заявил о готовности России к переговорам по урегулированию на Украине.

BannerImage
