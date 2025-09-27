Захарова призвала ООН выяснить, почему микрофон Бербок отключился на словах об РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к секретариату ООН с требованием выяснить, почему во время председательства экс-главы МИД Германии Анналены Бербок был отключён микрофон при упоминании «Российской Федерации». Инцидент произошёл, когда Бербок, председательствуя на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, объявляла о выступлении Сергея Лаврова.

Пропажа звука микрофона у Бербок на словах о РФ. Видео © Telegram / Мария Захарова

«У Бербок либо выключили микрофон на словах «Российская Федерация», либо она сама. Неплохо было бы Секретариату ООН разобраться, что у них происходит на Генассамблее под председательством упомянутой», — написала Захарова в своём телеграм-канале.