27 сентября, 17:38

Захарова призвала ООН выяснить, почему микрофон Бербок отключился на словах об РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к секретариату ООН с требованием выяснить, почему во время председательства экс-главы МИД Германии Анналены Бербок был отключён микрофон при упоминании «Российской Федерации». Инцидент произошёл, когда Бербок, председательствуя на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, объявляла о выступлении Сергея Лаврова.

Пропажа звука микрофона у Бербок на словах о РФ. Видео © Telegram / Мария Захарова

«У Бербок либо выключили микрофон на словах «Российская Федерация», либо она сама. Неплохо было бы Секретариату ООН разобраться, что у них происходит на Генассамблее под председательством упомянутой», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Лавров на полях Генассамблеи ООН провёл более 35 встреч за три дня
Лавров на полях Генассамблеи ООН провёл более 35 встреч за три дня

Ранее Лавров в ходе своего выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Европа, стремясь к стратегическому поражению России, закрывает глаза на действия киевского режима. По его словам, в этой борьбе украинским властям позволено всё, включая теракты, пытки, внесудебные казни, обстрелы гражданских объектов и диверсии на АЭС. Кроме того, министр заявил о готовности России к переговорам по урегулированию на Украине.

