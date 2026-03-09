Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 10:19

Украинский пилот-самоучка сбежал на самолёте от мобилизации в Румынию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bogdan Vacarciuc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bogdan Vacarciuc

Гражданин Украины нелегально пересёк границу с Румынией на легкомоторном самолёте, приземлившись в поле недалеко от коммуны Фрэтэуци-Векь. Об этом сообщило Радио Румынии.

31-летний пилот-самоучка заявил прибывшим пограничникам, что бежал с Украины, чтобы избежать отправки на фронт, и попросил убежища. В отношении него возбудили уголовное дело за незаконное пересечение границы и пилотирование без соответствующих прав.

Более 32,5 тыс. украинцев въехали в Россию в 2025 году
Более 32,5 тыс. украинцев въехали в Россию в 2025 году

Другому гражданину Незалежной повезло меньше, несмотря на проявленную находчивость. Неделей ранее на границе с Молдавией украинские пограничники задержали мужчину, маскировавшегося под бабушку 1954 года рождения и имевшего соответствующие документы. Выдало мастера перевоплощений подозрительное молчание.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • румыния
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar