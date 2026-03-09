Украинский пилот-самоучка сбежал на самолёте от мобилизации в Румынию

Гражданин Украины нелегально пересёк границу с Румынией на легкомоторном самолёте, приземлившись в поле недалеко от коммуны Фрэтэуци-Векь. Об этом сообщило Радио Румынии.

31-летний пилот-самоучка заявил прибывшим пограничникам, что бежал с Украины, чтобы избежать отправки на фронт, и попросил убежища. В отношении него возбудили уголовное дело за незаконное пересечение границы и пилотирование без соответствующих прав.

Другому гражданину Незалежной повезло меньше, несмотря на проявленную находчивость. Неделей ранее на границе с Молдавией украинские пограничники задержали мужчину, маскировавшегося под бабушку 1954 года рождения и имевшего соответствующие документы. Выдало мастера перевоплощений подозрительное молчание.