Переодетого в бабушку украинца задержали на границе с Молдавией

В пункте пропуска «Новые Трояны» на границе с Молдовой пограничники задержали необычного пассажира. 30-летний украинец пытался выехать из страны, замаскировавшись под бабушку 1954 года рождения. У него были соответствующие документы, он надел женскую одежду и платок, но выдало его молчание.

В Одесской области мужчина пытался покинуть Украину, переодевшись бабушкой. Видео © Telegram / ДПСУ | Держприкордонслужба

Как сообщает Госпогранслужба Украины, «бабуся» не проронила ни слова — на все вопросы отвечала женщина-водитель. После того как маскировка провалилась, на мужчину составили административный протокол. А вот его спутнице грозит уголовная ответственность за незаконную переправку лиц через границу.

На Украине мужчины призывного возраста не могут так просто покидать страну. Это приводит к множеству попыток нелегального выезда, включая самые изобретательные способы: маскировку под женщин, использование поддельных документов, попытки переплыть реку или пробраться через лес.

Ранее украинцам, не желающим умирать за власть Владимира Зеленского, дали стопроцентный способ избежать мобилизации. Официальный аккаунт полтавского ТЦК прямо призвал «ухилянтов» просто сменить пол.