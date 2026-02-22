На Украине в ТЦК предложили уклоняющимся от службы сменить пол

В социальных сетях аккаунта полтавского ТЦК появилось сообщение с советом мужчинам, уклоняющимся от службы, сменить пол. Об этом сообщили в силовых структурах, пишет РИА «Новости».

«Модератор аккаунта ТЦК в соцсетях посоветовал всем мужчинам, не желающим проходить службу, добровольно сделать операцию по смене пола», — говорится в сообщении.

Представитель пресс-службы в грубой форме ответил на комментарии пользователей. В силовых структурах отметили, что публикация вызвала обсуждение в интернете. Официальных разъяснений от самого территориального центра комплектования на момент публикации не поступало.

Однако надо отметить, что способ этот на Украине рабочий — ранее житель Харькова официально сменил пол. Он получил новый паспорт и обратился в территориальный центр комплектования. Мужчина потребовал снять его с воинского учёта. В военкомате ему отказали, сославшись на необходимость заключения военно-врачебной комиссии. Позже суд признал это решение незаконным и обязал снять заявителя с учёта, поскольку женщины на Украине могут служить только по контракту.

Ранее в Одессе произошёл конфликт между мужчиной и сотрудниками ТЦК. По предварительным данным, военкомы пытались вытащить его из автомобиля. В ответ мужчина применил огнетушитель, распылив содержимое в их сторону. После этого он уехал с места происшествия. Опубликованные кадры запечатлели момент противостояния, когда водитель использовал огнетушитель против преследователей и скрылся.