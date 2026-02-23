Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 12:42

Командир ГУР рассказал, на Украине «выгребают» уклонистов из домов в прифронтовой зоне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

На Украине в прифронтовой зоне тех мужчин, кто уклоняется от мобилизации, вытаскивают из домов силой и называют «скотом». Данное заявление сделал командир батальона ГУР «Братство»* Алексей Середюк** с позывным Боргезе**, его слова опубликовал Киевский областной ТЦК.

«Те, кто борются против ТЦК, критикуют, комментируют, препятствуют, распространяют соответствующий контент в интернете (а значит срывают мобилизацию) — являются врагами Украины и более опасны, чем российский солдат. В последнего я, по крайней мере, могу стрелять. Мы же все понимаем, что в критический момент (к сожалению, он наступит) дело мобилизации будет проводиться боевыми батальонами ВСУ (как это не раз было в истории)», — говорится в сообщении.

Середюк** добавил, что его батальон уже «выгреб из домов всех уклонистов» в прифронтовой зоне. Он признал, что в тылу критикуют такие методы и осуждают, когда людей вытаскивают за ноги. Но Боргезе** надеется, что скоро на эти мнения перестанут обращать внимание.

Позже Киевский областной ТЦК удалил скандальную публикацию, вероятно, получив множество критики со стороны украинцев. Официальных комментариев пока не поступало.

На Украине таксисты сотрудничают с «людоловами» и пачками свозят мужчин в ТЦК
На Украине таксисты сотрудничают с «людоловами» и пачками свозят мужчин в ТЦК

Ранее сообщалось, в городе Черноморск Одесской области родственники мобилизованных пришли к зданию территориального центра комплектования и потребовали предоставить информацию о своих близких. Люди возмущены тем, что их родные, которых забрал военкомат, по несколько недель не выходят на связь.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.

** Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar