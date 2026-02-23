На Украине в прифронтовой зоне тех мужчин, кто уклоняется от мобилизации, вытаскивают из домов силой и называют «скотом». Данное заявление сделал командир батальона ГУР «Братство»* Алексей Середюк** с позывным Боргезе**, его слова опубликовал Киевский областной ТЦК.

«Те, кто борются против ТЦК, критикуют, комментируют, препятствуют, распространяют соответствующий контент в интернете (а значит срывают мобилизацию) — являются врагами Украины и более опасны, чем российский солдат. В последнего я, по крайней мере, могу стрелять. Мы же все понимаем, что в критический момент (к сожалению, он наступит) дело мобилизации будет проводиться боевыми батальонами ВСУ (как это не раз было в истории)», — говорится в сообщении.

Середюк** добавил, что его батальон уже «выгреб из домов всех уклонистов» в прифронтовой зоне. Он признал, что в тылу критикуют такие методы и осуждают, когда людей вытаскивают за ноги. Но Боргезе** надеется, что скоро на эти мнения перестанут обращать внимание.

Позже Киевский областной ТЦК удалил скандальную публикацию, вероятно, получив множество критики со стороны украинцев. Официальных комментариев пока не поступало.

Ранее сообщалось, в городе Черноморск Одесской области родственники мобилизованных пришли к зданию территориального центра комплектования и потребовали предоставить информацию о своих близких. Люди возмущены тем, что их родные, которых забрал военкомат, по несколько недель не выходят на связь.

