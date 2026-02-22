Олимпиада в Милане
22 февраля, 17:42

Родные мобилизованных в Одесской области вышли на митинг к ТЦК

В городе Черноморск Одесской области родственники мобилизованных пришли к зданию территориального центра комплектования (ТЦК), требуя информации о своих близких. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В Черноморске родственники мобилизованных вышли к военкомату. Видео © Telegram/ Политика Страны

По данным СМИ, люди возмущены тем, что их родные, которых забрал военкомат, по несколько недель не выходят на связь. У ворот здания собрались около десяти человек, на территорию их не пускают. Одна из женщин заявила, что её сына удерживают уже 14 дней, и связи с ним нет. Официальных комментариев от представителей ТЦК на момент публикации не приводится.

Ранее Life.ru писал, что одессит, пытаясь спастись от сотрудников ТЦК, применил против них огнетушитель. На опубликованных кадрах запечатлён момент ожесточённого противостояния: сотрудники военкомата пытаются силой вырвать мужчину из салона автомобиля.

Обложка © Telegram/ Политика Страны

Полина Никифорова
