21 февраля, 23:47

В Черкасской области Украины сотрудники ТЦК незаконно задержали священника УПЦ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

В Черкасской области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) совершили очередное задержание священнослужителя канонической Украинской православной церкви. Жертвой «людоловов» стал настоятель Свято-Михайловского храма в городе Городище отец Анатолий Черненко.

«Наши источники сообщают, что сегодня работниками ТЦК был похищен священник Свято-Михайловского храма УПЦ города Городище отец Анатолий Черненко. В настоящее время известно, что священнослужителя уже отправляют в одну из боевых бригад», — сообщают местные Telegram-каналы.

Кроме того, поступает информация, что сотрудники ТЦК в этом же районе под видом просьб об исповеди или причастии для якобы тяжелобольного человека заманивают священников с целью дальнейшего незаконного задержания и похищения.

Ранее в Одессе произошёл конфликт между мужчиной и сотрудниками ТЦК. По предварительным данным, военкомы пытались вытащить его из автомобиля. В ответ мужчина применил огнетушитель — он распылил содержимое в их сторону и после этого уехал с места происшествия.

