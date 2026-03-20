Умер патриарх раскольнической УПЦ Филарет

До распада СССР Филарет был митрополитом Киевским и Галицким, а затем и предстоятелем УПЦ Московского патриархата. В начале 1990-х он выступил за отделение от Московского патриархата и образовал Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). После этого РПЦ лишила его сана и предала анафеме. В 2018 году, когда на Украине решили создать раскольническую церковь — ПЦУ, было заявлено о самороспуске УПЦ КП и входе в состав Православной церкви Украины. Однако позже Филарет заявил, что УПЦ КП не расформирована и продолжает существовать.