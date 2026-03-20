Умер патриарх раскольнической УПЦ Филарет
Обложка © ТАСС / ZUMA
Умер патриарх раскольнической Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарет. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.
До распада СССР Филарет был митрополитом Киевским и Галицким, а затем и предстоятелем УПЦ Московского патриархата. В начале 1990-х он выступил за отделение от Московского патриархата и образовал Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). После этого РПЦ лишила его сана и предала анафеме. В 2018 году, когда на Украине решили создать раскольническую церковь — ПЦУ, было заявлено о самороспуске УПЦ КП и входе в состав Православной церкви Украины. Однако позже Филарет заявил, что УПЦ КП не расформирована и продолжает существовать.
Напомним, ранее глава раскольнической Православной церкви Украины Филарет (в миру Михаил Денисенко) попал в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия. Он находился в одном из медицинских учреждений столицы Незалежной.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.