Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 10:50

Умер патриарх раскольнической УПЦ Филарет

Обложка © ТАСС / ZUMA

Умер патриарх раскольнической Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарет. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

До распада СССР Филарет был митрополитом Киевским и Галицким, а затем и предстоятелем УПЦ Московского патриархата. В начале 1990-х он выступил за отделение от Московского патриархата и образовал Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). После этого РПЦ лишила его сана и предала анафеме. В 2018 году, когда на Украине решили создать раскольническую церковь — ПЦУ, было заявлено о самороспуске УПЦ КП и входе в состав Православной церкви Украины. Однако позже Филарет заявил, что УПЦ КП не расформирована и продолжает существовать.

Минкульт Украины передал ПЦУ два корпуса Киево-Печерской лавры
Напомним, ранее глава раскольнической Православной церкви Украины Филарет (в миру Михаил Денисенко) попал в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия. Он находился в одном из медицинских учреждений столицы Незалежной.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • Религия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar