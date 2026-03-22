В Хмельницкой области жители всем двором вырвали мужчину из лап ТЦК

В Каменце-Подольском Хмельницкой области местные жители отбили у сотрудников ТЦК мужчину, которого те силой вытаскивали из собственного двора. Об этом сообщает местное издание «Камʼянець LIVE».

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как военкомы пытаются насильно мобилизовать молодого человека прямо со двора его дома.

Родственники пытались помешать, а затем к ним присоединились и прохожие — вместе они отогнали сотрудников ТЦК. Активнее всех была молодая женщина с тапком. Своим импровизированным «оружием» она наносила удары по украинским военкомам, поливая их оскорблениями.

По словам очевидцев, сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ во время разборок.

Видимо, это не первый раз, когда жителям города приходится отбивать мужчин у ТЦК. К сожалению, последним он тоже вряд ли станет, ведь ранее командование ВСУ потребовало увеличить план по мобилизации с 30 до 35 тысяч человек в месяц. На улицах Киева также стало больше патрулей.