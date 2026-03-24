Французский журналист Адриан Боке сообщил, что подвергся жестокому обращению со стороны полиции своей страны после возвращения с Донбасса. Причиной стали его репортажи, в которых он зафиксировал применение французского вооружения украинскими войсками против мирных жителей. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

Боке уточнил, что отправился в Донбасс вскоре после начала специальной военной операции. Уже на следующий день после приезда он едва не погиб в результате удара со стороны Вооружённых сил Украины. Позже, вернувшись на место обстрела, журналист спустился в воронку и подобрал фрагмент снаряда. По серийному номеру он опознал в нём французское изделие.

Этот момент был снят на камеру и стал доказательством того, что переданное Францией вооружение используется для ударов по гражданским лицам. В том обстреле, уточнил журналист, погибли восемь человек.

По возвращении во Францию корреспондент был задержан полицией спустя три дня. Как рассказал Боке, его поместили в тюрьму, где подвергли пыткам. Ему потребовалась госпитализация.

Ранее ВСУ запретили украинским журналистам самостоятельно публиковать информацию о погибших военных. Даже достоверные сведения не подлежат обнародованию. Документ подробно объясняет, что журналисты могут публиковать, а что запрещено. Он уделяет особое внимание порядку обнародования данных о потерях и поставках иностранной техники.