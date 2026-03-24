Боец Дацик опубликовал видео с похорон погибшего на СВО сына и оставил послание

Российский боец ММА Вячеслав Дацик заявил о намерении отомстить за гибель своего сына в зоне специальной военной операции. Соответствующий пост он опубликовал в личном блоге с троекратным словом «месть» он опубликовал в соцсетях, сопроводив его фото сына и видео с похорон.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/datsik_official

«Месть. Месть. Месть», — написал Дацик, опубликовав видео с похорон.

Он выложил фотографии сына, а также видео с похорон, где склоняется над гробом и оплакивает. В качестве подписи служило грозное обещание, состоящее из трёхкратного повторения слова «месть».





Напомним, что 21-летний Ярослав Дацик погиб от удара FPV-дрона ВСУ. По словам близких, сослуживцы оказали ему первую помощь и оттащили в укрытие, но спасти молодого человека не удалось — ранения в ноги, бок и грудь оказались смертельными. Ярослав подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО в феврале 2024 года. Вместе за ним на фронт ушёл и отец, заключив бессрочный контракт с ведомством. Родственники рассказывали, что Вячеслав стремился быть рядом с сыном, поддерживать и охранять его, однако они оказались в разных подразделениях.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Дацик намерен продолжать службу в зоне СВО после гибели сына.