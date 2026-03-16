Боец ММА Дацик обещал воевать до конца после гибели 21-летнего сына от FPV-дрона

Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик продолжит службу в зоне специальной военной операции после гибели своего сына. Об этом рассказал боец ММА, блогер и общественный деятель Никита Ворожбитов.

«Дацик сказал, что теперь будет воевать до конца, после гибели сына! Слава гордился своим сыном и с радостью мне присылал где его сын поставил свой личный рекорд и подтянулся 7 раз. Грустно все это. Царство небесное пацану», — пишет Ворожбитов в соцсетях.

Вячеславу Дацику 46 лет. За карьеру в ММА он провёл 15 боёв, одержав 7 побед, три из которых — нокаутом. Рыжий Тарзан с сыном подписали контракт с Минобороны и ушли на СВО в феврале 2024 года. О смерти 21-летнего Ярослава стало известно 15 марта. Парень погиб на Запорожском направлении после атаки FPV-дрона.