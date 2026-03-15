15 марта, 12:28

21-летний сын бойца ММА Вячеслава Дацика погиб на СВО

Обложка © Телеграм / ВОРОЖБИТОВ

21-летний Ярослав Дацик, сын известного бойца ММА Вячеслава Дацика, погиб в зоне специальной военной операции. Это произошло на Запорожском направлении после атаки FPV-дрона, сообщает боец ММА, блогер и общественный деятель Никита Ворожбитов.

Ярослав Дацик подписал контракт с Минобороны и ушёл на СВО в феврале 2024 года. С ним на фронт отправился и отец. Боец ММА по прозвищу Рыжий Тарзан подписал бессрочный контракт с Минобороны.

Дацик подписал бессрочный контракт с Минобороны и отправится в зону СВО с сыном
В январе 2024 года появились сообщения о том, что Дацик получил ранение. В Сети были его фотографии с ранами на руке. Однако стало известно, что его покусала собака

Андрей Бражников
  Вячеслав Дацик
