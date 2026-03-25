Названы страны НАТО, с территории которых ВСУ могли атаковать Ленобласть

Одна из самых массированных атак на порт в Усть-Луге, которую противник предпринял в ночь на 25 марта, могла быть произведена с территории стран НАТО — Эстонии и Латвии, а также с использованием их воздушного и морского пространства. Об этом рассказал военный эксперт, заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов.

По словам специалиста, если ранее фиксировались пробные удары, то в последние дни противник перешёл к целенаправленным атакам на Ленинградскую область. Источниками запуска беспилотников, полагает эксперт, могли стать как акватория Финского залива, где под разными флагами ходят суда с диверсионными группами на борту, так и территории Эстонии с Латвией.

На этих судах, по договорённости с этими странами, могут размещаться отдельные диверсионно-разведывательные группы ВСУ под видом туристов или обслуживающего персонала, которые и запускают беспилотники на предельно малых высотах.

Попов отметил, что украинские специалисты хорошо знают «провалы» в системах ПВО по высотам и направлениям, а также график работы локаторов, что позволяет им маневрировать и беспрепятственно выходить на цели.

«Кроме того, есть очень большая вероятность того, что беспилотники запускаются с территории Эстонии и Латвии. В этих натовских странах есть хорошие площадки для манёвра, запуска. Там также есть полигоны, на которых украинские специалисты уже обучают и инструктируют смешанный контингент Вооружённых сил НАТО — финнов, немцев, французов, голландцев», — заявил генерал-майор в разговоре с сайтом MK.Ru.

Эксперт также подчеркнул, что натовские подразделения проходят обучение и под эти учения тут же проводят реальные атаки. По его словам, такие пробы важны не только для Киева, но и для самого альянса, ведь политики различных стран НАТО откровенно заявляют, что к 2030 году они подготовятся и всё-таки нанесут удар по России.

Выбор цели — порта в Усть-Луге — Попов объяснил его стратегической значимостью. Через этот объект осуществляется перевалка топлива и газа, он обеспечивает внутренние потребности Ленинградской области, а также морской трафик в Калининград. Кроме того, в непосредственной близости расположена Ленинградская атомная электростанция.

Общее число уничтоженных над Ленинградской областью за сегодняшний день беспилотников достигло 56. Силы ПВО продолжают активную работу в регионе — местные жители фиксируют в небе взрывы и яркие вспышки. В аэропорту Пулково зафиксированы отмены рейсов по направлениям Москва, Стамбул и Душанбе.