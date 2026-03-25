Орбан нанёс новый удар: Венгрия прекращает поставки газа Украине

Виктор Орбан заявил, что Венгрия прекращает поставки газа на Украину. Мера будет действовать до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Ранее Будапешт уже остановил поставки бензина и дизельного топлива через свою территорию. Теперь в список ограничений добавился природный газ.

Премьер-министр Венгрии обвинил Украину в шантаже и подчеркнул, что страна не намерена идти на компромиссы. По его словам, Венгрия готова применять все доступные инструменты давления.

Отношения Украины и Венгрии уже много лет остаются одними из самых напряжённых. Также премьер Виктор Орбан открыто выступает против военной помощи Киеву и за мирный сценарий. В 2025–2026 годах конфликт резко обострился: взаимные обвинения во вмешательстве в выборы, угрозы, ультиматумы. Кроме того, в январе Украина прекратила поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию, в ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизельного топлива (а Словакия ещё и аварийную электроэнергию) на Украину.