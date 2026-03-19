Орбан заявил, что Венгрия самостоятельно прорвёт нефтяную блокаду Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна способна самостоятельно справиться с нефтяной блокадой со стороны Украины. Свою позицию он озвучил в социальной сети X, отметив отсутствие ожиданий от действий Брюсселя.

«Брюссель подыгрывает Украине. Их слова — всего лишь показуха, и мы ничего от них не ждем. Не сомневайтесь: мы сами прорвём украинскую нефтяную блокаду», — написал Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет получить новый кредит от Евросоюза до тех пор, пока не будет возобновлён транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Будапешт не намерен менять позицию даже на фоне предложений ЕС, касающихся ремонта нефтяной магистрали.